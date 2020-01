In stazione a Ventimiglia una guardia giurata de “La Vigile”, che fa servizio di vigilanza notturna, è stata aggredita da alcuni maghrebini che cercano di far salire i clandestini sui treni e far passare loro i confini superando i controlli. Nella notte tra sabato e domenica lq guardia giurata è stata assalita e malmenata. E’ stato curato al Pronto Soccorso e guarirà nel giro di alcuni giorni, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati