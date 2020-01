Il processo per la morte di Kaies Bohli, 32enne tunisino morto all’ospedale di Sanremo il 6 giugno 2013 dopo essere stato arrestato a Santo Stefano al Mare dai Carabinieri potrebbe terminare con due assoluzioni. Il pm Lorenzo Fornace ha chiesto che Fabio Ventura, 37 anni, e Gianluca Palumbo, 42, siano assolti perché non avrebbero responsabilità nella morte. Una prima perizia stabilì che l’uomo era morto per asfissia violenta, per il consulente del tribunale il decesso fu causata da un arresto cardiaco causato da fattori emotivi e fisici, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

