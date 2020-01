E’ un uomo di 80 anni di Albisola l’automobilista che ha investito una donna sulle strisce e non si è fermato a soccorrerla. L’uomo, risultato essere in stato di ebbrezza, deve rispondere di lesioni personali stradali, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di bevande alcoliche. La donna, che aveva sfondato con il corpo il parabrezza dell’auto, è ricoverata al “Santa Corona” di Pietra Ligure.

