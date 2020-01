Il Ventimiglia Calcio porge le più sentite condoglianze a Silvio Canetti, delegato Figc di Imperia, alla madre Carla e alla sorella Valeria per la scomparsa del padre, Nedo Canetti, già senatore della Repubblica, deceduto nelle scorse ore.

