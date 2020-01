La sindaca di Arcola (La Spezia), Monica Paganini, commenta la vincita da oltre 67 milioni al Superenalotto nella tabaccheria “Il Quadrifoglio” di Romito Magra: “Intanto faccio una verifica in maggioranza, non si sa mai. Speriamo che questa somma sia stata vinta da un nostro concittadino, magari uno che è in difficoltà”. Il vicesindaco Gianluca Tinfena dice all’Ansa: “E’ un’ottima notizia, perché Arcola è tra i comuni più poveri della Liguria tra quelli sopra i 10 mila abitanti. Speriamo che questa vincita abbia aiutato qualcuno”.

