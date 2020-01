Il personale del Commissariato di Ventimiglia ha eseguito un altro arresto nel fine settimana a seguito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita dall’attività informativa ed investigativa della Polizia di Stato nella Provincia di Imperia e finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattina di sabato gli investigatori hanno controllato un soggetto noto, avendo fondato motivo di ritenere che lo stesso detenesse sostanza stupefacente. A conferma dei sospetti, all’esito della perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di circa 410 grammi di marijuana, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e due telefoni cellulari.

A fronte dell’ingente quantitativo di stupefacente e del vario materiale per il confezionamento, i poliziotti hanno arrestato il cittadino sudamericano per il reato, in flagranza, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In attesa del processo, allo stesso è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

La marijuana e il restante materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, non prima di aver proceduto ad un accertamento dello stupefacente tramite narcotest eseguito da personale specializzato della Polizia Scientifica.

Stamani, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato all’imputato un obbligo di firma bisettimanale presso gli Uffici del Commissariato, rinviando il processo.

