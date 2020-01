Scongiurata l’ipotesi di un blocco totale della circolazione tra Ponente Ligure ed basso Piemonte attraverso il tunnel del Colle di Tenda. In seguito a controlli è emersa la necessità della posa di rinforzi lungo la galleria. Alcune limitate porzioni di intonaco degradato sono già state rimosse. L’installazione di centine in acciaio per sostenere il rivestimento del tunnel sarà eseguita di notte, evitando limitazioni durante i week-end, come scrive Andrea Fassione sui “Il Secolo XIX”.

