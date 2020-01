Aveva annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio da portiere, oggi ci ritorna da attaccante. Stefano Sorrentino, ex estremo difensore di Palermo e Chievo, giocherà nel Cervo, in Seconda Categoria. Dopo aver collezionato quasi 600 presenze tra i professionisti, si appresta a ricoprire un nuovo ruolo in una squadra dilettantistica.

