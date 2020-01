Si è tenuta ieri la trentunesima edizione del Torneo ‘Gioca per un sorriso’ a cui hanno preso parte una settantina di giocatori, per un totale di 17 tavoli di burraco.

E’ stato un piacevole pomeriggio ludico. Quanto raccolto contribuirà a sostenere il Servizio Trasporto dell’Associazione, che supporta il paziente oncologico nel percorso di cura, accompagnandolo da casa ai luoghi di terapia.

La Sezione LILT, nella persona del Presidente Dott. Claudio Battaglia, del Consiglio Direttivo e di tutti i Volontari ringrazia l’arbitro presente per la disponibilità e il Bridge Club di Sanremo per l’accoglienza e la collaborazione. Un ulteriore e sentito grazie va a tutti i giocatori che hanno partecipato.

Questi i vincitori della trentunesima edizione del Torneo ‘Gioca per un sorriso’ LILT:

1° Classificato Gabriele Rossi e Giambeppe Perino

2° Classificato Mario Tiberti e Cinzia Chiavone

3° Classificato Ermanno Marzola e Giovanna Cassai

4° Classificato Luciana Pisi e Daniela Setajolo

5° Classificato Pietro Cavallero e Ivana Arecco

Premio Tecnico

Vincenzina Muto e Marina Rulfi

Premio “Farò meglio la prossima volta”

Vittorio Spirito e Massimo Gangale