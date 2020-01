Un ragazzino di 11 anni è stato ricoverato in terapia intensiva la notte scorsa all’ospedale Gaslini in condizioni critiche per una meningoencefalite da meningococco. La prognosi è riservata. E’ il secondo caso in 24 ore. Ieri era stato ricoverato un piccolo di 5 anni che, informa la direzione sanitaria, “sta rispondendo molto bene alle cure: verrà trasferito nel reparto di Pediatria d’urgenza nel pomeriggio per proseguire la terapia”.

