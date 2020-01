L’Ad Imperia porge le più sentite condoglianze al Dottor Silvio Canetti delegato Figc di Imperia, alla madre e alla sorella, per la scomparsa del padre, Nedo Canetti, già Senatore della Repubblica.

