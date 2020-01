A Genova filmano con il cellulare un topo che entra in un ristorante e col video tentano estorsione al titolare. I due uomini hanno visto il roditore entrare nel dehor e hanno ripreso la scena. Dopo alcuni minuti hanno chiesto un pasto gratis in cambio della distruzione del video. Il gestore li ha invitati a tornare l’indomani. I due hanno mangiato ma dopo la consumazione hanno chiesto soldi. Il titolare ha messo in una busta 150 euro che non sono bastati. Lo zio dell’uomo, socio del ristorante, ha chiamato la Polizia che ha poi arrestato i due uomini di 24 e 63 anni.

Correlati