Gaetano Castelli è lo scenografo del Festival di Sanremo 2020. Per lui è il diciottesimo e segna il ritorno all’Ariston dopo 8 anni. Quest’anno il palco sarà disegnato dalle immagini e da linee curve che danno profondità allo spazio. Un omaggio al passato, anche ammiccando un po’ a Broadway, Ridotta, ma non eliminata la scala, Castelli riporta l’orchestra ai lati del palco, nel golfo mistico.

Ridotta, ma non eliminata la scala, Castelli riporta l’orchestra ai lati del palco, nel golfo mistico