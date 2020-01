Proprio durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, farà tappa a Sanremo, alla spiaggia di Bussana, il Clean beach tour, l’iniziativa organizzata da Legambiente e dal rocker Piero Pelù per eliminare i rifiuti che si trovano in spiaggia e sensibilizzare sul problema del marine litter e, più in generale, sui rifiuti abbandonati consapevolmente e non gestiti correttamente, causa del continuo afflusso in mare.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo e si svolgerà mercoledì 5 febbraio, alle 11, alla presenza del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

“É un appuntamento di grande importanza – commentano l’assessore alla cultura Silvana Ormea e l’assessore all’ambiente Lucia Artusi – e ringraziamo Legambiente e Piero Pelù per la loro presenza. Il problema dei rifiuti che invadono i nostri litorali deve essere oggetto di attenzione da parte di tutti. Proprio per questo abbiamo esteso l’invito alle scuole, affinché anche i nostri giovani siano coinvolti nell’opera di sensibilizzazione sul problema dei rifiuti e del corretto smaltimento, insieme al cambiamento climatico, emergenza mondiale da affrontare subito e in maniera risolutiva.

L’Amministrazione comunale è da sempre sensibile alle problematiche ambientaliste e già nella prima amministrazione Biancheri sono state prese importanti decisioni in merito, come la scelta del porta a porta, decisioni che hanno portato il Comune di Sanremo ad ottenere nuovamente la Bandiera Blu, riconoscimento che mancava da molti anni. Anche questa nuova amministrazione, unitamente ad Amare Energia, sta portando avanti una serie di iniziative finalizzate a rendere la città sempre più sostenibile. Ringraziamo Amaie Energia per il supporto tecnico e la fornitura dei sacchetti e dei materiali per la pulizia. E un ringraziamento anche ai Deplasticati di Sanremo che ci hanno già comunicato il loro supporto. Ricordiamo quindi che l’appuntamento è per mercoledì 5 febbraio, alle 11, alla spiaggia di Bussana”.

“Stiamo trovando grande entusiasmo e interesse nell’organizzazione della tappa sanremese del Clean Bach tour. Il Circolo Legambiente Valle Argentina – ha dichiarato Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria – con i suoi associati, volontari e simpatizzanti, sta alimentando il coinvolgimento dei cittadini, delle realtà associative presenti sul territorio.

Nell’ottica ecologica che caratterizzerà la giornata partirà anche una carovana treno+bici da Genova, grazie all’impegno del Circolo Amici della Biciletta fiab/legambiente, che percorrerà la pista ciclabile del ponente ligure per raggiungere la spiaggia. Sarà un evento che, grazie alla musica e all’obbiettivo di tutela ambientale, intercetterà trasversalmente più generazioni che insieme svolgeranno un’opera davvero utile per la salvaguardia dell’ambiente marino.”

In merito alle specifiche direttive, si rimanda al sito internet www.festambiente.it e alla pagina Facebook ufficiale dell’evento “Clean beach tour – Sanremo”. I volontari che vorranno partecipare alla manifestazione sono pregati di registrarsi qua: bit.ly/registrazione_cleanbeachtoursanremo