M.G., pensionato di Diano Marina, ex commerciante di armi, è stato rinviato a giudizio con l’accusa, ai pari di altre 13 persone, di aver commerciato armi da guerra di fabbricazione svizzera nel Bresciano e nel Nord Italia. I fatti risalgono ad una decina di anni fa quando l’uomo era titolare della “G.M. Tecnoservice” nell’entroterra di Diano. Secondo le accuse non avrebbe introdotto modifiche alle armi originali in modo da “demilitalizzarle”, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

