La trasferta dei sanremesi è completata dal 7° posto del 4 di coppia over 55 con i matuziani Alessio Bosco e Renato Alberti.

Roberto ed Alberto Strazzulla, allenati da Renato Alberti, iniziano la stagione remiera 2020 con una convincente vittoria superando il Misto Regione Puglia, la Canottieri Varese, i Sampierdarenesi Genova, Candia ed Aniene, facendo registrare l’ottimo tempo di 21’45” e distaccando gli avversari più vicini di oltre 43″. Nella stessa regata 14° posto all’esordio per Tommaso Romeo e Simone Zaffanelli.

I gemelli di Sanremo vincono a Pisa la Regata Nazionale di Fondo svoltasi sui 5 km del Canale Navicelli imponendosi nel doppio allievi C (13 anni) contro i più forti vogatori della loro età provenienti da tutta Italia.