Venerdì 31 gennaio, alle ore 12, avrà luogo la cerimonia d’inaugurazione del sagrato di Sant’Ampelio, dell’area adiacente e dei camminamenti che dalla Chiesa portano verso La Reserve.

“Un momento importante e atteso: dopo la Rotonda, verrà restituito ai Cittadini un altro, amatissimo, “luogo del cuore”” dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito. “L’intervento di riqualificazione, il cui progetto è firmato dagli architetti Panetta e Liotta, ha saputo coniugare con equilibrio e armonia aspetti della tradizione ligure, come il mosaico acciottolato che disegna una palma sul sagrato, ad elementi dalle linee più moderne, come la panchina in legno dalla struttura avveniristica. Mi fa piacere ricordare, tra le tante attività che hanno concorso a quest’opera di valorizzazione, la scelta di ricordare i nomi con cui i bordigotti, nel tempo, hanno battezzato gli scogli: è un piccolo ma significativo tributo al ruolo che Sant’Ampelio ha avuto e continua ad avere nella vita e nei ricordi di tutti noi.”

“I lavori hanno interessato in modo puntuale tutta l’area.” continua Marco Laganà, Assessore con delega ai Lavori Pubblici e alla Manutenzione e Arredo Urbano. “La pavimentazione, gli impianti di illuminazione, le ringhiere in acciaio inox con disegno originale, le sedute, la scala d’accesso alla scogliera: tutto è stato curato al meglio, con un risultato che spero possa rendere ancora più piacevole trascorrere il proprio tempo in uno dei luoghi più amati e più belli della Riviera.”

I lavori, che hanno avuto inizio il 03/04/2019, hanno richiesto un impegno economico di euro 329.982,73 oltre IVA , compresa la perizia di variante​.