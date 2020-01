Dopo il completamento di spalle e fondazioni del viadotto della Madonna del Monte sull’A6, distrutto da una frana il 24 novembre, si è conclusa l’installazione dell’impalcato metallico da 300 tonnellate che costituirà la struttura del nuovo viadotto nella carreggiata in direzione Torino. Per l’impalcato è stato scelto un acciaio resistente a corrosione ed agenti atmosferici, con un’unica campata di 58 metri. Già oggi è iniziata la posa delle armature della soletta su cui sarà realizzata la pavimentazione.

