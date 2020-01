Sì è concluso pochi minuti fa il Flash Mob delle Sardine in via Hambury,un centinaio i presenti compresi cronisti e forze dell’ordine, l’evento di cui alleghiamo il video integrale è durato circa un ora

