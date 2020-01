A Sanremo un ragazzo di origine africana che stava cantando accompagnato da una base musicale nel centro storico è stato fermato e allontanato dai vigili urbani. Il ragazzo ha dato in escandescenze ed è stato fermato con il supporto dei Carabinieri. Gli agenti lo avrebbero controllato sulla scorta di un provvedimento del Comune che consente di esibirsi solo a musicisti certificati che abbiano frequentato il Conservatorio. I cittadini si sono schierati con il giovane urlando “ma quale città della musica!”, “Stava soltanto cantando, non faceva nulla di male”.

