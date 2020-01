Al termine della gara di Vado il Direttore Generale della Sanremese Calcio PINO FAVA ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo rammaricati per come è maturata la sconfitta. Per quanto riguarda la situazione e la posizione del tecnico Nicola Ascoli, ci riserviamo di aspettare il prossimo impegno tra tre giorni in Coppa Italia contro la Folgore Caratese. Considerando che la squadra in questo momento difficile si è sempre schierata dalla parte del tecnico, mi aspetto mercoledì dai giocatori una grande risposta sul campo”.

