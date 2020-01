Nuovo importante riconoscimento per uno dei talenti più luminosi della società orange. L’attaccante classe 2003 Mattia Foti, ormai elemento stabile della prima squadra di mister Andrea Caverzan, è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Under 17. Sarà impegnato con la Rappresentativa Under 17 martedì e mercoledì prossimi a Formia (LT).

La convocazione di Foti (la seconda nel giro di pochi mesi) è l’ennesima dimostrazione di come i giovani calciatori trovino nell’Ospedaletti la società ideale per la loro crescita sportiva e umana. Il classe 2003 rientra ormai stabilmente nei piani di mister Andrea Caverzan in una stagione di Eccellenza che ne sta consacrando il talento.