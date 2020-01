Seppure senza lo squalificato coach Simone Sandel (presente in tribuna), il Bvc Sanremo non ha fallito l’appuntamento con la vittoria sul parquet genovese del Pegli, imponendosi al termine di una partita ben giocata e dopo essere stato sotto 28-30 all’intervallo lungo. Il coach Simone Sandel commenta: “Abbiamo vinto con merito contro una squadra ostica, rinforzata da due giocatori dell’Under 16 d’Eccellenza, più giovani ma talentuosi. Nel secondo tempo abbiamo fatto il break, mantenendo il vantaggio fino al termine. Complimenti, quindi, a tutti i ragazzi, che hanno dato una grande dimostrazione di qualità e maturità insieme al loro capitano Loris Markshiq”.

Campionato Under 18 – quarta giornata di ritorno