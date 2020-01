Lunedì 27 gennaio con inizio alle ore 10.30, avrà luogo a Vallecrosia, presso la Colonna posta a ricordo dell’Entrata al “Campo di concentramento per Ebrei”, la cerimonia di commemorazione del “Giorno della Memoria” – in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti di tutta la provincia.

Saranno presenti il Prefetto e tutte le Autorità civili, militari e religiose della provincia.

L’evento, organizzato dalla Prefettura, in collaborazione con il Comune di Vallecrosia, l’Amministrazione Provinciale di Imperia, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il locale Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, avrà inizio con la deposizione di una Corona di alloro. Dopo i saluti istituzionali, la scrittrice Paola Maccario terrà l’allocuzione ufficiale; sono previsti, inoltre, l’intervento dell’Associazione Nazionale ex Deportati nei lager nazisti ed il contributo degli studenti degli Istituti Superiori della provincia “…per non dimenticare” la Shoah.

Il Prefetto della provincia di Imperia procederà alla consegna di una Medaglia d’Onore alla memoria di Bernardino Ferrero, cittadino di Vallecrosia internato nei lager.

