Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, dopo la condanna a due anni di carcere al termine del processo “Breakfast” a Reggio Calabria, non intende dimettersi dalla carica di primo cittadino. “Ricorreremo in Appello, non sono contento, ma mi pare che la sentenza smonti il castello accusatorio. E’ stata più che dimezzata la richiesta di pena del pm” dice Scajola a Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

