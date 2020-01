Concluse le verifiche dei tecnici incaricati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle autostrade liguri. L’Ufficio ispettivo territoriale del Mit ha verificato la funzionalità strutturale dei viadotti Nervia, Val Sorba e Sasso, nel tratto di A10 Genova-Ventimiglia gestito da Autofiori. “Le condizioni dei tre viadotti non hanno presentato criticità tali da richiedere limitazioni al transito dei veicoli o variazioni alla viabilità. È stato riscontrato un grado di deterioramento contenuto che, come tale, non desta alcuna preoccupazione né particolari problematiche” scrive il Mit.

Ad Aspi è stata richiesta un’analisi costi benefici per confrontare la spesa manutentiva che si dovrebbe sostenere nei prossimi 30 anni.

