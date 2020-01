Un inconveniente questa mattina all’alba nel parco merci della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Un treno cisterna ha perso un tappo causando il blocco temporaneo del traffico merci. Tutto nella norma, invece, per quanto riguarda il traffico passeggeri.

