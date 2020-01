Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D.

Vado–Sanremese, valida per la quarta giornata di ritorno di campionato, in programma domenica 26 gennaio allo stadio “Chittolina” alle ore 14.30, sarà diretta dal signor Ignazio Crescenti di Trapani.

I collaboratori di linea saranno Marco Giudice di Frosinone e Matteo Ticani della sezione di Roma 2.

Correlati