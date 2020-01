Oggi personale della Questura di Imperia e del Commissariato di Sanremo, unitamente all’Unità Cinofila della Polizia di Stato di Genova, ha ispezionato due istituti della Provincia: la succursale di Sanremo dell’Istituto Marconi e il Polo Tecnologico Nautico di Imperia.

Il controllo si inserisce nell’ambito del variegato progetto “Scuole Sicure” che comprende una serie di attività con i ragazzi tra cui momenti di confronto e di divulgazione, ma anche controlli di routine effettuati dai Poliziotti di Quartiere, nonché controlli eccezionali svolti con l’impiego di unità cinofile specializzate.

“L’obiettivo dichiarato – afferma il Questore Capocasa – è quello di rendere più sicuri i plessi scolastici, attraverso controlli mirati specialmente per contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti tra i più giovani cittadini”.

I docenti dei due Istituti che hanno partecipato all’attività hanno ringraziato la Polizia di Stato per il contributo reso quotidianamente per tutelare la legalità e la sicurezza negli ambienti scolastici, augurandosi una prosecuzione della proficua collaborazione.