Sabato 25 gennaio alle ore 17.30, presso la sede della Federazione Operaia di Sanremo in via Corradi 47, è aperto a tutta la cittadinanza e a tutti gli attivisti e simpatizzanti del MoVimento 5 Stelle un incontro con Alice Salvatore, candidata Presidente della Regione Liguria, Marco De Ferrari, consigliere regionale, e Marco Mesmaeker, facilitatore per le relazioni interne.

Tutti i sanremesi potranno parlare con il MoVimento, esprimere le loro opinioni, chiedere interventi e azioni per il Ponente ligure, dare idee e partecipare attivamente allo sviluppo della nostra bella città.

I temi sono tantissimi, parleremo di: sanità, trasporti, mobilità sostenibile, infrastrutture, turismo, prevenzione del dissesto idrogeologico. Importantissima la discussione con tutti per aprire a soluzioni vere e condivise a favore dei cittadini. La grave situazione di sanità e viabilità sono davanti gli occhi di tutti ogni giorno. Risolviamo insieme questi gravissimi problemi.

Ricordiamo che l’appuntamento con Alice Salvatore, candidata Presidente della Regione Liguria, è aperto a tutti. Com’è natura del MoVimento 5 Stelle, ogni persona può sia proporre temi che dare soluzioni. Ogni argomento sarà preso in considerazione in modo molto serio e concreto.

Movimento Cinque Stelle Sanremo