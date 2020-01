Ieri pomeriggio a Sanremo la Squadra Volante è intervenuta in seguito ad una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 con la quale veniva segnalato, in località Bussana, un uomo che, in apparente stato di ebbrezza, si aggirava a torso nudo minacciando i passanti. L’uomo, poco prima dell’arrivo della Volante, si è scagliato contro un anziano alla guida di una auto colpendo il vetro destro con un pugno. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti che fermavano l’aggressore, un italiano di 42 anni, visibilmente alterato a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche, che è stato accompagnato in ufficio e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.

Correlati