L’imprenditore ponentino Pier Paolo Pizzimbone è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per autoriciclaggio e riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sui rifiuti ad Alassio. Pena che si aggiunge a quella di un anno e 11 mesi per estorsione e tentata estorsione ai danni dei rappresentanti delle tre società che componevano “Alassio Ambiente”. Disposto anche il sequestro di 46 mila euro, ossia i soldi effettivamente arrivati a Pizzimbone, come scrive Giovanni Ciolina su “Il Secolo XIX”.

