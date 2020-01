Otto medici dell’ospedale San Martino di Genova sono indagati per lesioni colpose perché avrebbero causato a un 21enne una sindrome di malassorbimento per intestino corto. Per il pm l’uomo era finito in ospedale per un’occlusione intestinale e versamento peritoneale ed era stato sottoposto a un intervento di laparotomia d’urgenza. Il giorno dopo le dimissioni il paziente è tornato in ospedale con fortissimi dolori addominali ed è stato di nuovo operato d’urgenza con la rimozione di 2 metri di intestino di cui 65 centimetri erano “sani”.

