Nuovamente l’imperiese Giulia Quaranta Provenzano si trova sotto i riflettori e questa volta vicinissima a quelli del mondo dello Spettacolo. La trentenne ligure è difatti stata invitata ad inviare un video provino di presentazione per partecipare a SpiedLife – il reality creato dagli utenti, per gli utenti. Si tratta, il detto, di un progetto di VisioRay Entertainment che prevede la disponibilità del candidato a condividere la propria abitazione o la propria attività commerciale con migliaia di persone. Tali non saranno soltanto spettatori, bensì potranno interagire con la vita quotidiana del ripreso appunto.

Giulia, perché ha accettato di sostenere il casting per divenire una dei protagonisti di SpiedLife? <<Perché è qualcosa che non avrei mai immaginato di affrontare …ma fare sempre le stesse cose e aspettarsi risultati diversi, attendere che si verifichi una svolta e di avere cose mai avute non agendo in maniera differente è stupido. E io non voglio né posso più affidarmi così ingenuamente alla speranza:devo invece agire!>>.

Se scelta, come si comporterà e cosa mostrerà di sé e della casa in cui abita la Quaranta Provenzano? <<Ora non anticiperò nulla, tutto al momento debito. Posso comunque assicurare che non mi mancherà il coraggio di mostrarmi come e per quella che sono. Questo in quanto per la sottoscritta ciò significa essere indipendente, libera, non subordinata ad alcunché seppure al contempo fragile. Certo è pure un rischio, che tuttavia desidero assumermi per non abortire quel che sento e deformarmi nell’intimo irrimediabilmente… Talvolta arriva un momento in cui diventa d’improvviso lampante che sopravvivere nonbasta. Adesso è giunto il tempo di restituire l’esistenza al prima solamente scritto e fotografato; e in barba alle eventuali etichette, critiche, malignità. W la serenità del sapersi autentici, serenità che paure e sacrifici in nome del dovere sempre e solo in prima linea inibiscono. Inibiscono tutti noi, dis-umani, troppo spesso>>.