“La Giunta è vicina al suo sindaco. Abbiamo imparato a conoscerlo sempre più in questi mesi. Non abbiamo davvero dubbi sulla sua correttezza e siamo convinti che gli verrà riconosciuta anche dalla Giustizia. Nel frattempo sappiamo che continuerà a lavorare duramente, come ha sempre fatto. Lo abbiamo visto in questi 18 mesi, durante i quali non ha mai lesinato alcuno sforzo per rilanciare la città che ama. Nei nostri occhi c’è l’uomo che trascorre giorno e notte in ufficio, sempre con nuove idee e progetti. C’è la persona che ama visitare i cantieri per accertarsi che le cose siano fatte a dovere. Che ci incita, se necessario, a fare sempre meglio. È il sindaco che sta ridando a Imperia la fiducia di credere in se stessa e nelle sue potenzialità dopo anni di sconforto e declino. Nulla potrà cambiare ciò”.

Gli Assessori del Comune di Imperia