Al processo Breakfast a Reggio Calabria, Claudio Scajola è stato condannato a 2 anni di carcere, con sospensione condizionale della pena, per aver favorito la latitanza a Dubai dell’ex parlamentare di Forza Italia ed armatore Amedeo Matacena dopo la condanna definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Scajola all’epoca, era ministro dell’Interno. Il pm aveva chiesto 4 anni e mezzo.

“Nulla interferirà con la mia attività di sindaco di Imperia. La mia condotta da ministro dell’Interno è stata di assoluta correttezza e di schietta interlocuzione istituzionale. Ho cercato di aiutare una donna in gravi difficoltà” commenta Scajola.

