L’attività politica della Sezione Lega “B. Ravera” Val Nervia-Val Verbone riparte promuovendo un gazebo informativo sulle problematiche del territorio e incontrando la cittadinanza.

Sabato mattina, dalle 9 alle 12.45 a Camporosso Mare in Piazza d’Armi, la Lega Sezione Lega “B. Ravera” Val Nervia-Val Verbone riprenderà la sua forte e radicata attività politica nella propria circoscrizione.

“Oltre a dimostrare la nostra vicinanza e il nostro sostegno al Segretario Federale Matteo Salvini, sarà un gazebo volto a incontrare la cittadinanza per dialogare e confrontarsi in vista delle importanti prossime elezioni regionali – afferma la Segreteria del Carroccio locale – Ma sarà soprattutto un gazebo informativo fondamentale, come attività di divulgazione e radicamento sul territorio della Val Nervia e della Val Verbone. Grazie ai nostri Amministratori Comunali, – continuano gli esponenti leghisti – in collaborazione con il Consigliere Comunale camporossino Davide Grimaldi, la Lega avrà l’ennesima opportunità di fare bene mettendosi a disposizione di tutti i cittadini con la convinzione che l’ascolto e la comprensione delle eventuali problematiche siano doverosi e importanti per una buona amministrazione”. Per eventuali variazioni di programma causa possibile mal tempo o altro si prega di rimanere aggiornati consultando la pagina Facebook della Sezione “Lega Val Nervia-Val Verbone”.