Sono quattro i 2007 convocati per l’allenamento di mercoledì prossimo alle 14.30 sul campo ‘Begato 9’ di Genova Bolzaneto: Matteo Enza (portiere), Mattia Gonnella (difensore), Francesco Cavallero (centrocampista) e Riccardo Oddone (centrocampista).

Nuovo importante riconoscimento per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Il lavoro sinergico con il Genoa permetterà ad altri sei giovani calciatori orange di sostenere un provino con i pari età rossoblu.