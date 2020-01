Antonia Azzarà, 63enne di Ventimiglia, è morta venerdì 17 gennaio in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico effettuato a Novara nella clinica San Gaudenzio. La Procura di Novara, che ha disposto l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso, ha aperto un’indagine contro ignoti, ipotizzando l’omicidio colposo. Antonia doveva sottoporsi a un’operazione ortopedica per stabilizzare la colonna vertebrale, come riporta “La Stampa”.

