Con una breve ma sentita cerimonia, questa mattina Cavalieri della Sezione di Imperia-Sanremo dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – ANCRI, hanno formalmente consegnato la bandiera italiana ed europea agli alunni della classe 2° A, già presenti lo scorso venerdì 10 in occasione della celebrazione della “Giornata Nazionale della Bandiera”, con il patrocinio del Comune di Vallecrosia ed il coordinamento dell’Assessorato alla Politiche Sociali. Le bandiere verranno successivamente esposte all’esterno dell’edificio scolastico. La consegna è avvenuta da parte del Vicepresidente della Sezione, Cav. Giuseppe Ruta al Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi con la presenza della responsabile del plesso, Prof.ssa Silvia Cagnacci e della Prof.ssa Simona Paolino. L’iniziativa della Sezione Insigniti rientra nel progetto Ancri a livello nazionale: “Viaggio attraverso i valori ed i simboli della Repubblica Italiana”. Prevede manifestazioni ed eventi vari che la Sezione, a livello provinciale, intende promuovere nell’arco dell’anno. Da parte della Presidenza della Sezione, vanno i sentiti ringraziamenti alla Dirigenza della scuola per la disponibilità offerta per la riuscita dell’evento.”

