A Taggia a seguito dei controlli a campione effettuati all’interno delle batterie condominiali e di prossimità dai nuovi ragazzi impegnati nel Servizio Civile nell’ambito del progetto “Ancora un passo avanti”, sono

state riscontrate numerose anomalie legate alla qualità della raccolta differenziata (nelle foto).

Tra gli errori più comuni l’errato conferimento di numerosi sacchetti di plastica depositati all’interno di bidoni dedicati alla raccolta di vetro e lattine. Questi comportamenti sono passibili di sanzioni amministrative.

Si ricorda agli utenti che in caso di eventuali dubbi in merito allo smaltimento dei rifiuti è possibile consultare il glossario della differenziata presente sull’App “InforMAPP“ (scaricabile da Apple Store

https://apps.apple.com/it/app/informapp/id1314437184 e da Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gisdata.informapp).

E’ inoltre possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Ambiente del Comune di Taggia al numero 0184.476222 o via mail scrivendo all’indirizzo ambiente@comune.taggia.im.it.

