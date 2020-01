Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto un 29enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il pomeriggio, nel setacciare la “Pigna”, gli investigatori hanno fermato il pusher mentre nascondeva un involucro all’interno di una cavità appositamente realizzata nel muro di una fatiscente abitazione al cui interno i Carabineiri hanno rinvenuto 87 dosi di eroina. La droga, che avrebbe fruttato al dettaglio circa 3.000 euro, è stata posta sotto sequestro. L’arrestato è stato portato direttamente al Carcere di Imperia.

