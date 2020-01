In tribunale ad Imperia è stata chiesta una condanna a 10 anni, 4 mesi e 20 giorni per Rodrigo De Franco, 30enne accusato di aver violentato una stewardess inglese di 23 anni che stava correndo sulla pista ciclabile a Sanremo. Intorno alle 7 di mattina la ragazza era stata picchiata e portata in un luogo appartato, in via Privata Scoglio, dove sarebbe stata violentata. La sentenza sarà emessa il 4 marzo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati