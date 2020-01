Questo pomeriggio la Sanremese ha effettuato un’amichevole in famiglia sul sintetico di Santo Stefano al Mare. Al test hanno partecipato anche alcuni elementi degli Allievi 2004, il centrocampista Matteo Bastita e gli attaccanti Riccardo Coccoluto e Edoardo Elettore.

Nicola Ascoli ha provato uomini e schemi in vista della gara con il Vado, in programma domenica 26 gennaio allo stadio “Chittolina” alle ore 14.30. Sono rimasti a riposo Martini, Scarella e Pellicanó, tutti e tre ancora non al meglio, mentre continuano ad allenare a parte Pici e Lo Bosco che proseguono nel lavoro differenziato ma che a breve dovrebbero tornare in gruppo.

Il test è stato molto proficuo. La squadra, nonostante gli ultimi risultati ottenuti, gode di buona salute.

Domani pomeriggio i biancoazzurri si alleneranno al Comunale. La rifinitura, come al solito, è prevista per sabato mattina.

