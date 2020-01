In tribunale ad Imperia Gionata Garibaldi, 34 anni, è stato condannato a pagare 1000 euro e ad accollarsi 2500 euro di spese legali, con l’accusa di diffamazione. Nel 2016 era stato creato un falso profilo Facebook “Dulbe che fa cose”, facendo credere che fosse di Angelo Dulbecco, assessore a Caravonica e coordinatore ligure dei giovani di Forza Italia. Dulbecco compariva con le sembianze di un componente degli Addams o in una macabra foto relativa a piazzale Loreto, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

