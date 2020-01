Ieri ad Imperia un ragazzo è stato denunciato per il reato di lesioni. La vicenda trae origine il giorno precedente, quando si è presentato in ospedale un cittadino del Bangladesh di 20 anni, ospite di una struttura di accoglienza per migranti, che aveva subito un’aggressione da parte di un’altra persone presente nella stessa, 21 enne originario della Repubblica di Guinea.

Dopo le prime cure prestate alla vittima, l’Ispettore della Polizia di Stato intervenuto subito per comprendere la dinamica dei fatti e, acquisita la descrizione dei soggetti coinvolti, contattava i colleghi della Squadra Volante affinché si recassero presso il luogo dell’occorso.

Gli operatori della pattuglia hanno individuato immediatamente l’uomo descritto ed hanno trovato conferme di quanto narrato dalla vittima dalle persone presenti. Nei confronti dell’aggressore si è proceduto con una denuncia in stato di libertà per il reato di lesioni.

