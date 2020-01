L’Amministrazione comuncale di Bordighera desidera rendere noto il posticipo dell’orario d’inizio dell’evento in programma sabato 25 gennaio, presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana. La presentazione del progetto dell’opera che sarà posta al centro della nuova fontana che adornerà via dei Colli, nell’area del Bel Sit, avrà luogo alle o12.30 e non più alle ore 11, come precedentemente comunicato.​

Correlati