Aspi con l’ispettore del ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino. dopo le ispezioni su 5 infrastrutture sull’A12, ha concordato un piano preventivo di monitoraggio e emergenza su eventuali movimenti del suolo dove insiste il viadotto Veilino, in A12 tra Genova Est e Genova Nervi, in caso di allerta meteo. E’ la prima volta che viene assunta una misura simile in Liguria. Ispezioni anche ai viadotti Scrivia Pietrafraccia e Scrivia Arnasso in A7, che hanno avanzati stati di ammaloramento.

