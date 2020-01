Dalla pagina Facebook di Iorio: VENTIMIGLIA – Il mio omaggio ai giudici FALCONE e BORSELLINO. 23 gennaio 2020, il Comune di Ventimiglia intitola una piazza ai due magistrati che hanno combattuto per tutti noi. Questo è il mio sentito tributo alla loro memoria e alla città di Ventimiglia.

L’illustrazione di Enzo Iorio, insegnante con la passione per le arti visive, realizzata in occasione dell’intitolazione di una piazza ai giudici Falcone e Borsellino.