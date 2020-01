Ieri pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale in vista del prossimo impegno di campionato di domenica con il Vado. La squadra ha effettuato un allenamento molto intenso: la prima parte è stata dedicata al lavoro atletico, mentre la seconda è stata riservata alla partitella a campo ridotto e al lavoro tattico. Tutti presenti i biancoazzurri, compresi gli infortunati Pici e Lo Bosco che proseguono nel lavoro differenziato. Stamattina la squadra si allenerà ancora al Comunale. Poi giovedì ci sarà la classica amichevole in famiglia.

